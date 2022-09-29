

Экс-глава Минобороны Грузии ответил на обвинение председателя «Нацдвижения»

29.09.2022 14:03





Основатель телекомпании «Formula» и бывший министр обороны Грузии Давид Кезерашвили обнародовал письмо, в котором ответил на заявление председателя «Нацдвижения» Ники Мелия. Экс-министр пишет, что никогда не вмешивался и не будет вмешиваться в определение повестки каких-либо отдельных оппозиционных партий.



Давид Кезерашвили также указывает, что сегодня внимание всего мира приковано к героической борьбе украинского народа, который защищают не только собственную свободу, но и свободу всего цивилизованного мира, в том числе и Грузии, долгом каждого является оказать им максимальную поддержку:



«Сегодня главный приоритет для меня и моих друзей — чтобы украинцы чувствовали, что независимо от того, как ведет себя нынешняя власть Грузии, грузинский народ находится их стороне. Считаю своим долгом предпринять конкретные шаги в этом направлении, поэтому большая часть моего времени и усилия моих друзей, естественно, направлены на это. Возможно, это дало пророссийскому правительству Грузии дополнительный повод начать новую кампанию по моей дискредитации. Эта кампания меня не удивляет и не является для меня новостью», — пишет Кезерашвили.



Как отмечает экс-министр на протяжении многих лет официальные СМИ не гнушаются лгать и клеветать на него, действуя в стиле российской пропаганды. Но его разочаровывает то, что к подобной кампании присоединились и отдельные лидеры оппозиции.



«Несмотря на шум и обвинения вокруг моего имени, я не собираюсь участвовать в этой дискредитирующей дискуссии, так как считаю, что у всего этого будет один победитель — Бидзина Иванишвили и ее олигархический, пророссийский режим.



У сил, заинтересованных в судьбе страны, сегодня есть куда более важные задачи, чем эти узкопартийные разногласия.



По моему глубокому убеждению, сегодня решается, будет ли Грузия независимым, правовым, европейским государством или губернией под влиянием России. В этой ситуации ни один человек обладающий высокой ответственностью не вправе действовать в соответствии с личными целями, эмоциями, настроениями», — заявил Кезерашвили.



По его словам, каждый обязан видеть общую картину и действовать в интересах страны — своевременно и эффективно. Он считает безответственным и опасным создание беспорядков в оппозиционном спектре, а также формирование дополнительных очагов напряженности и борьбу с мнимыми врагами. По его словам, это усилит влияние Иванишвили и России, и усилит процесс захвата государства:



«Я никогда никому не предлагал дружбу или партнерство. Единственное, что я считал и считаю своим долгом, — это поддержать всех, кто готов бороться против вредоносного пророссийского режима в Грузии. Я поддержу их, только если они захотят и будут готовы к партнерству. Говорю четко — я никогда не вмешивался и не собираюсь вмешиваться в будущем в определение повестки дня отдельных оппозиционных партий. Меня не интересует партийная политика. Однако, естественно, это не означает, что я откажусь от общей борьбы с режимом Иванишвили.



Желаю всем политическим партиям, понимающим важность момента, успехов на пути в борьбе, которая должна принести нашей стране — деолигархизация, Грузии — возвращение на западную орбиту, а грузинскому народу — процветания и улучшения условий жизни. Я хочу, чтобы и враги, и соратники знали, что у меня нет личных или партийных интересов в грузинской политике.



В то же время я не собираюсь спокойно наблюдать издалека за заключением моих друзей Михеила Саакашвили и Ники Гварамия. Они политические заключенные режима, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы освободить их.



Я также не имею права не поддерживать гражданское общество и его деятельность в борьбе с властью, захваченной Бидзиной Иванишвили», — указал Кезерашвили.



По его словам, он продолжает поддерживать независимые СМИ — несмотря на многочисленные возражения, которые, по словам Кезерашвили, правительство выдвигает против «Formula» и других критически настроенных грузинских СМИ:



«Телекомпания «Formula» со своей экстраординарной командой в условиях полной редакционной независимости безоговорочно будет на переднем фланге борьбы за европейское будущее Грузии. Клевета и нападки не дадут результатов — борьба за лучшее будущее Грузии — это постоянный процесс, и пока я могу заложить один кирпичик в этой борьбе, я всегда буду это делать», — говорит Давид Кезерашвили.



Ранее председатель «Национального движения» Ника Мелия заявил, что Давид Кезерашвили «неискренен» в борьбе с Бидзиной Иванишвили, и чем дальше он будет от политического спектра, тем лучше будет для его политической жизни. Он также упомянул термин «олигархический тип».



Некоторые из лидеров «Национального движения» — Леван Хабеишвили, Давид Киркитадзе, Георгий Ботковели подвергли критике заявление Мелия.



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