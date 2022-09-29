

Спецпредставитель генсека НАТО не доволен уровнем реализации реформ в Грузии

29.09.2022 14:40





«Уровень реализации реформ неудовлетворителен и есть опасения относительно готовности Грузии продвигаться по евроатлантическому пути», — заявил находящийся в Тбилиси с визитом спецпредставитель Генерального секретаря Североатлантического альянса на Кавказе и в Центральной Азии.



Хавьер Коломина считает, что для Грузии сейчас открылась возможность на пути евроатлантической интеграции, и Грузия должна суметь ее использовать.

«Мы обеспокоены после того, как правительство Грузии решило выйти из апрельского соглашения [Шарля Мишеля]. Вы должны догнать поезд, а для этого нужно подготовить и осуществить реформы, о которых мы просим. Мы не знаем, что произойдет, если вы не будете готовиться и не сможете догнать этот поезд. Возможности есть именно сейчас, и вы должны ими воспользоваться», — говорит Коломина.



Спецпредставитель генсека НАТО заявил, что его визит преследует две основные цели, первая из которых – подтвердить поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии. Еще одной целью визита является переосмысление возможностей в процессе интеграции Грузии в Евросоюз.



«Вторая причина моего визита заключается в том, чтобы понять возможности, которые, как я считаю, сейчас существуют для вашей евроатлантической интеграции, особенно после решения Европейского союза и представления 12 рекомендаций [для предоставления статуса страны-кандидата в ЕС].



Эти 12 рекомендаций совпадают с 10 рекомендациями, которые НАТО дала вашему правительству в рамках Существенного пакета мер.



Мы считаем, что это очень четкий путь, для которого рекомендации являются очень четкими указателями, и мы очень стараемся сотрудничать с властями Грузии, чтобы страна была готова, когда для этого появятся возможности», — сказал Хавьер Коломина.



Институциональное сотрудничество Грузии и НАТО началось с 1994 года, когда Грузия стала участницей программы «Партнерство ради мира».



На саммите НАТО 2008 года в Бухаресте было принято решение, что Грузия станет членом НАТО. В то же время Грузии не был предоставлен официальный стандартный Membership Action Plan (План действий по членству, ПДЧ), который заменили на активное двусторонее сотрудничество между Грузией и альянсом.



С 2009 года в Грузии осуществляется ежегодная национальная программа (ANP), которая также является одним из инструментов присоединения страны к НАТО. Документ предписывает реализацию реформ, способствующих максимальному приближению Грузии к стандартам альянса.



На саммите НАТО в Уэльсе в сентябре 2014 года был утвержден Существенный пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в альянсе (SNGP). Это комплекс мер по укреплению обороноспособности Грузии и обеспечению более тесного оборонного сотрудничества и технической совместимости со странами НАТО.



С тех пор страна считается «аспирантом НАТО». Более того, в дипломатических кругах ведутся разговоры о том, что НАТО может открыть для Грузии перспективу вступления в военно—политический блок без выдвижения Плана действий по членству. В качестве первичного инструмента интеграции могут быть зачтены программы ANP и SNGP.



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