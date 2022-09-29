

Гиги Угулава поддержал позицию экс-главы Минобороны Грузии

29.09.2022 16:12





Член «Европейской Грузии», бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава прокомментировал заявление Давида Кезерашвили, бывшего министра обороны Грузии и основателя телеканала «Formula».



«Это правильная позиция… Кто желает продолжать полит «разборки», (для них) в Тбилиси много тупиков. Пусть сядут на корточки и (там) устраивают разборки. На этом месте, лучше поставить точку, друзья», — написал политик.



Напомним, заявление Ники Мелия о Кезерашвили стала поводом для критики со стороны значимых членов «Национального движения». Ранее председатель «Национального движения» Ника Мелия заявил, что Давид Кезерашвили «неискренен» в борьбе с Бидзиной Иванишвили, и чем дальше он будет от политического спектра, тем лучше будет для его политической жизни. Он также упомянул термин «олигархический тип».



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