

Председатель парламента объявил конкурс по отбору пяти членов Высшего совета юстиции, не являющихся судьями

29.09.2022 17:07





Председатель парламента Грузии объявил конкурс по отбору пяти членов Высшего совета юстиции, не являющихся судьями. Конкурс начинается с 30 сентября, а представить кандидатов можно до 20 октября включительно.



Больше года должности не являющихся судьями пяти из 15 членов в Совете юстиции остаются вакантными. Парламент должен избрать членов, не являющихся судьями, с кворумом в 90 голосов.



В соответствии с Органическим законом «Об общих судах» и регламентом парламента, парламент может избрать членом Высшего совета юстиции Грузии гражданина Грузии, имеющего высшее юридическое образование со степенью магистра или приравненной к ней академической степенью/диплом о высшем образовании, стаж работы по специальности не менее 5 лет, высокую репутацию, тех, кто является признанным специалистом в области права.



Нельзя выдвинуть кандидатом в члены Высшего совета юстиции члена парламента, судью и прокурора.



Кандидаты в члены Высшего совета юстиции отбираются из: профессоров и исследователей, работающих в высших учебных заведениях Грузии; членов ассоциации адвокатов Грузии; лиц, представленных непредпринимательскими (некоммерческими) юридическими лицами Грузии.



Право выдвигать кандидатов в члены Высшего совета юстиции имеют высшее учебное заведение Грузии, Ассоциация адвокатов Грузии и непредпринимательское (некоммерческое) юридическое лицо Грузии.



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