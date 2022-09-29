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Саакашвили обратился к Лукашенко - «Сейчас у тебя еще есть шанс вылезти из ситуации»
29.09.2022 19:24
«Сейчас у тебя еще есть шанс вылезти из ситуации», - так третий президент Грузии Михаил Саакашвили обращается к президенту Беларуси Александру Лукашенко, приехавшему вчера в оккупированную Абхазию.
«Сейчас у тебя еще есть шанс вылезти из ситуации. Если ты признаешь Абхазию и особенно если с твоей территории произойдет попытка нового вторжения в Украину - то ты как умный мужик должен понять, что это конец! Я видел фотки Николашки, он просто красавец. Подумай о том, что ему нужен здоровый и свободный отец!», - написал Саакашвили на своей странице в Facebook.
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