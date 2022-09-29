

Пашинян просит разместить международную наблюдательную миссию на армяно-азербайджанской границе

29.09.2022 19:33





Премьер-министр Армении Никол Пашинян просит разместить международную наблюдательную миссию на армяно-азербайджанской границе. Об этом он написал в социальной сети «Твиттер».



«В результате нового нападения Азербайджана сегодня на территории Армении погибли трое армянских военнослужащих. Это нападение на независимость, суверенитет и демократию Армении. Интервенция Азербайджана должна быть осуждена и остановлена. Вывод азербайджанских подразделений и размещение международной наблюдательной миссии на территориях Армении, пострадавших от оккупации Азербайджана, и в приграничных районах абсолютно необходимы», — написал Пашинян.



Минувшей ночью Армения и Азербайджан сообщили о вооруженных столкновениях и жертвах в приграничной зоне.



Примечательно, что о размещении международной миссии в районах, прилегающих к армяно-азербайджанской границе Никол Пашинян говорил в своем выступлении на Генассамблее ООН и заявил, что это станет важным фактором региональной стабильности.



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