

ЕС решил покончить с параллельным импортом в Россию

29.09.2022 22:52





Поставки товаров в России без разрешения правообладателей, которые прежде считались контрабандой, а после начала войны были переквалифицированы в «параллельный импорт», переполнили чашу терпения властей ЕС.



В рамках нового пакета санкций, который готовится в ответ на аннексию оккупированных территорий Украины, Евросоюз готовит меры против компаний, которые помогают Москве обходить запреты, заявила в четверг глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.



«Если они покупают товары в Евросоюзе, перевозят их в третьи страны, а потом – в Россию, это будет считаться обходом наших санкций, и такие люди будут включаться в [санкционный] список», - пояснила она.



По словам фон дер Ляйен, в прошлом министра обороны Германии, такие меры «окажут мощный сдерживающий эффект».



С 17 мая, когда был запущен механизм параллельного импорта, таким способом в Россию было поставлено товаров на $9,4 млрд, рассказывал в середине сентября вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров.



Поставки, как следует из его оценок, ускоряются: на середину августа это было $6,5 млрд, то есть около $2–2,5 млрд в месяц.



В августе же объемы ввоза достигли $3,1 млрд, а к концу года, согласно прогнозу Мантурова, вырастут до $20 млрд. Это, впрочем, эквивалентно лишь 7% от довоенного импорта который Минэкономразвития оценило в $294 млрд (по данным на 2021 год).



В пересчете на каждого жителя, таким образом, России будет ввезено товаров лишь на $139 в год, или $11,5 в месяц.



Возможность продления действия механизма параллельного импорта будет определяться «в зависимости от ситуации», заявил Мантуров.



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