

Парламентский комитет по защите прав человека сегодня заслушает Народного защитника

30.09.2022 10:35





30 сентября комитет парламента Грузии по защите прав человека заслушает Народного защитника страны Нино Ломджаря.



Омбудсмен ознакомит членов комитета с годовым отчетом о положении в области защиты прав человека и ответит на их вопросы.



Народный защитник представил отчет в парламент в письменном виде еще в марте, однако документ не был рассмотрен в рамках весенней сессии, что предусмотрено регламентом парламента.



Нино Ломджария также придет в парламент на следующей неделе и предстанет перед парламентом с годовым отчетом.



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