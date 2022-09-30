|
|
|
Парламентский комитет по защите прав человека сегодня заслушает Народного защитника
30.09.2022 10:35
30 сентября комитет парламента Грузии по защите прав человека заслушает Народного защитника страны Нино Ломджаря.
Омбудсмен ознакомит членов комитета с годовым отчетом о положении в области защиты прав человека и ответит на их вопросы.
Народный защитник представил отчет в парламент в письменном виде еще в марте, однако документ не был рассмотрен в рамках весенней сессии, что предусмотрено регламентом парламента.
Нино Ломджария также придет в парламент на следующей неделе и предстанет перед парламентом с годовым отчетом.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна