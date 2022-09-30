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Парламентский комитет по защите прав человека сегодня заслушает Народного защитника


30.09.2022   10:35


30 сентября комитет парламента Грузии по защите прав человека заслушает Народного защитника страны Нино Ломджаря.

Омбудсмен ознакомит членов комитета с годовым отчетом о положении в области защиты прав человека и ответит на их вопросы.

Народный защитник представил отчет в парламент в письменном виде еще в марте, однако документ не был рассмотрен в рамках весенней сессии, что предусмотрено регламентом парламента.

Нино Ломджария также придет в парламент на следующей неделе и предстанет перед парламентом с годовым отчетом.

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