|
|
|
Путин признал «независимость» Херсонской и Запорожской областей
30.09.2022 10:43
Россия признала «независимость» Херсонской и Запорожской областей, следует из указов президента РФ Владимира Путина, опубликованных на официальном портале правовой информации, передает «Интерфакс».
«В соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, признавая и подтверждая принцип равноправия и самоопределения народов, закрепленный в Уставе Организации Объединенных Наций, учитывая волеизъявление народа Херсонской области на референдуме, состоявшемся 27 сентября 2022 года, постановляю: Признать государственный суверенитет и независимость Херсонской области», - следует из указа о признании Херсонской области.
Аналогичным документом Путин постановил «признать государственный суверенитет и независимость Запорожской области».
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна