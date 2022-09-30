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Путин признал «независимость» Херсонской и Запорожской областей


30.09.2022   10:43


Россия признала «независимость» Херсонской и Запорожской областей, следует из указов президента РФ Владимира Путина, опубликованных на официальном портале правовой информации, передает «Интерфакс».

«В соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, признавая и подтверждая принцип равноправия и самоопределения народов, закрепленный в Уставе Организации Объединенных Наций, учитывая волеизъявление народа Херсонской области на референдуме, состоявшемся 27 сентября 2022 года, постановляю: Признать государственный суверенитет и независимость Херсонской области», - следует из указа о признании Херсонской области.

Аналогичным документом Путин постановил «признать государственный суверенитет и независимость Запорожской области».

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