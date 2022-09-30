

Джо Байден: США никогда не признают претензии России на суверенную территорию Украины

30.09.2022 11:02





Президент Джо Байден в четверг подчеркнул, что Соединенные Штаты никогда не признают результаты псевдореферендумов на оккупированных Россией украинских территориях. Байден назвал действия Кремля «вопиющим нарушением» принципов международного права, передает «Голос Америки».



«Я хочу четко заявить об этом. Соединенные Штаты никогда, никогда, никогда не признают претензии России на суверенную территорию Украины», — сказал Байден на встрече с лидерами стран Тихоокеанских островов в Вашингтоне.



«Так называемые референдумы были фикцией, абсолютной фикцией. Результаты были сфабрикованы в Москве, — сказал он. — Истинная воля украинского народа проявляется каждый день, когда [люди] жертвуют своими жизнями, чтобы спасти народ и сохранить независимость своей страны».



«Нападение России на Украину в преследовании имперских амбиций Путина является вопиющим нарушением Устава ООН и основных принципов суверенитета и территориальной целостности», - добавил президент.



Кремль заявил, что об аннексии четырех украинских регионов будет официально объявлено в пятницу после выступления Владимира Путина.



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