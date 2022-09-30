

Бадридзе: На Западе доверие к «Грузинской мечте» очень близко к нулю

30.09.2022 11:07





Оба Ираклия (Гарибашвили и Кобахидзе - ред.), представьте, что вы служите Грузии, а не тому человеку (Иванишвили - ред.), и действуйте соответственно этому, - так бывший посол Грузии в Великобритании Георгий Бадридзе обратился к премьер-министру Ираклию Гарибашвили и председателю «Грузинской мечты» Ираклию Кобахидзе в передаче «Ньюсрум дня» на телеканале «Палитраньюс». Таким образом он ответил на вопрос, что должна сделать власть, чтобы Грузия использовала окно возможностей, а Запад оказал больше помощи.



По словам Георгия Бадридзе, на Западе доверие к «Грузинской мечте» близко к нулю.



«Доверие к ним очень близко к нулю из-за того, что они сделали. В том числе, когда тебе оттуда говорят, осуществи судебную реформу, осуществи честные выборы, а ты отсюда своему народу говоришь, что «знаете, нас обязывают включиться в войну?» Что они должны о нас думать, о нашей власти? Доверие, наверное, уже на нуле, но в конце концов, наверное, эти люди уже вошли в историю только тем фактом, что Бидзина Иванишвили назначил их правителями Грузии. Может, им стоит подумать о том, как они войдут и как останутся в истории», - сказал Георгий Бадридзе.



В программе Георгий Бадридзе говорил о ситуации на российско-грузинской границе и росте числа въезжающих в Грузию из России. По его словам, с опозданием, но самое первое, что должно произойти, это «хоть немного установить порядок на границе, откуда массово въезжают люди, в основном мужчины призывного возраста».



«Введите хотя бы электронные визы, с которыми вы заранее будете знать, кто едет на границу, и они будут знать, когда должны прийти к границе, чтобы там не было хотя бы вот этой гуманитарной катастрофы», - сказал Георгий Бадридзе.



Кроме того, Георгий Бадридзе сказал о «визите» президента Беларуси Александра Лукашенко в оккупированную Абхазию и отметил, что это одно из ярких выражений того, насколько обреченной была изначально политика нераздражения.



«Мотив Путина достаточно прост, на мой взгляд, у него полная катастрофа на поле боя, которую он пытается перекрыть псевдореферендумами и объявлением об аннексии тех территорий, которые им порядком и не завоеваны. Во-вторых, он попытается, как видно, показать успешность имперского проекта тем, что присоединит в него Абхазию как союзное государство.



Но в любом случае тот факт, что в Абхазию приехал прислужник Путина Лукашенко, назвал их, что они самое крепкое демократическое государство, которое никто не может стереть с карты и т.д., это одно из ярких выражений того, насколько обреченной была изначально политика нераздражения, насколько неблагодарной была эта политика», - сказал Георгий Бадридзе.



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