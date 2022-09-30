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Вице-премьер Украины призывает Грузию, Польшу и Прибалтику помочь крымским татарам избежать мобилизации
30.09.2022 11:16
Вице-премьер-министр и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук обратилась к властям Польши, Латвии, Эстонии, Литвы и Грузии с просьбой не отказывать крымским татарам в пересечении границы. Как сообщают украинские СМИ, об этом Ирина Верещук написала в социальной сети.
По её словам, оккупационная власть в Крыму начала незаконную мобилизацию и ведется массовая мобилизация крымских татар и другого коренного населения Крыма для участия в войне на стороне оккупантов.
«Очевидно, что такие действия имеют признаки геноцида. Крымские татары и другие коренные народы украинского Крыма пытаются всеми силами избежать мобилизации во вражескую армию. Обращаемся к правительствам Польши, Латвии, Эстонии, Литвы и Грузии с просьбой обратить внимание на указанную проблему. Просим дружественные нам страны содействовать выезду представителей коренных народов Крыма с территории украинского Крыма и с территории РФ в третьи страны. Сейчас поддержка коренных народов Крыма со стороны международного сообщества важна как никогда!», – заявила Верещук.
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