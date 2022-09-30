

Запросов на открытие русских школ в Грузии в Минобразвания не поступало

30.09.2022 11:53





Министерство образования и науки Грузии заявило, что с 1 января по 10 сентября 2022 года ведомство не получало никаких запросов на открытие русских школ на территории страны. Не поступало запросов и на открытие русских секторов в грузинских учебных заведениях. Об этом Минобразования сообщило в ответ на соответствующее обращение агентства IPN.



Ранее в Грузии разразился скандал вокруг открытия в Батуми и Тбилиси частной русской школы. В министерстве образования сообщили, что School Club Georgia не получала авторизации и не имела права осуществлять общеобразовательную деятельность в Грузии. При этом издание Batumelebi писало, что, хотя заведение позиционирует себя как развивающий центр, в частной беседе преподаватели и директор Наталья Георгиева (гражданка РФ) подтвердили: это – учебное заведение для русскоязычных детей и по российской программе.



Отметим, что в Грузии авторизация обязательна как для государственных, так и для частных учебных заведений.



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