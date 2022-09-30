

19 человек изъявили желание быть кандидатами на пост Народного защитника

30.09.2022 12:00





Желание быть кандидатами в Народные защитники изъявили 19 человек. Об этом на брифинге заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



По словам Папуашвили, группа оценщиков кандидатов в Народные защитники должна до 13 октября представить оценку в соответствии с критериями, указанными в регламенте и приказе председателя парламента.



«Мы знаем, что есть четыре критерия — репутация, беспристрастность, образование и опыт. До 13 октября они представят свою оценку, а затем у политических групп, фракций и группы из семи депутатов до 21 октября будет иметь возможность выдвинуть своего кандидата. Как вы знаете, для перехода в следующий этап необходимо выдвинуть не менее семи кандидатов. Как известно, фракция большинства заявила, что не будет принимать участие в этом процессе, пока не будет назван кандидат, а после выдвижения кандидатов заявили, кто из этих семи кандидатов получит поддержку», — сказал Шалва Папуашвили.



Напомним, что 27 сентября представители неправительственных организаций выдвинули кандидатами в Народные защитники Анну Абашидзе, Георгия Бурджанадзе и Нази Джанезашвили. Вместе с тем, 27 сентября была укомплектована комиссия оценки кандидатов в Народные защитники. По поводу списка представители оппозиционных партий проконсультировались с председателем парламента. Для выбора кандидатуры Народного защитника будет работать комиссия из девяти человек.





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