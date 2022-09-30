

Кинзингер: Международное сообщество должно четко зафиксировать, что Цхинвали и Абхазия были и всегда будут территорией Грузии

30.09.2022 12:48





По заявлению конгрессмена-республиканца Адама Кинзингера, «визит» президента Беларуси Александра Лукашенко в оккупированные регионы Грузии противоречит международным нормам, передает грузинская редакция «Голоса Америки».



Кинзингер говорит, нет ничего удивительного в поступке действующего лидера Беларуси, однако важно, чтобы международное сообщество озвучило четкие сигналы относительно оккупированных территорий Грузии.



«Действительно неудивительно, что деспот из Беларуси делает все так, как ему диктуют из Москвы, однако международное сообщество должно четко дать понять, что Цхинвали и Абхазия были и всегда будут территорией Грузии», - заявил конгрессмен.



На официальном сайте президента Беларуси поздно вечером 28 сентября появился пресс-релиз о его визите в оккупированную Абхазию. В пресс-релизе говорится, что Лукашенко находился «на северо-восточном побережье Черного моря».



Адам Кинзингер считает, что «визит» Лукашенко в Абхазию связан с провалами Кремля на Украине и на фоне обострившихся угроз в регионе Грузии следует действовать особенно осторожно.



«Сейчас, когда кампания Путина в Украине ослабевает, грузины должны с осторожностью относиться к любым потенциальным шагам Кремля. Грузия очень хорошо осознает все угрозы, которые Кремль создает их суверенитету и грузинский народ не должен верить распространяемым ложным антизападным нарративам, - заявляет Кинзингер.



Напомним, Александр Лукашенко посетил Абхазию 28 сентября. Перед этим он побывал в Сочи, где встретился с президентом России Владимиром Путиным.



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