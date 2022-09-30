

Вид на жительство в Грузии с марта по июль получили 1598 граждан России

30.09.2022 13:52





По информации Института развития свободы информации (IDFI), вид на жительство в Грузии с марта по июль 20022 года получили 1598 граждан России. Отказано было в 434-х случаях.



По данным IDFI, в 2022 году число обращений по поводу получения вида на жительство в Грузии увеличилось на 54% по сравнению с прошлогодним показателем, а число положительных решений по этим обращениям - на 25%.



"В марте - июле 2022 года на 1321 больше (+185%) по сравнению с 2019 годом гражданин России обратился в Агентство за получением вида на жительство. Число удовлетворенных заявлений, по сравнению с 2019 годом, увеличилось на 972 (+152), и составило 1598.



Наибольший рост отмечается по числу обращений за разрешением на работу (+173) и краткосрочных видов на жительство (+157)", - говорится в заявлении IDFI.



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