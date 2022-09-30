

Автомобильное сообщение между Россией и Грузией вернулось к обычному режиму - МВД

30.09.2022 14:24





По данным МВД Грузии, пассажиропоток на пограничном переходе «Дарьял» («Верхний Ларс» – «Казбеги») значительно уменьшился. Также сократилось количество пересечений границы гражданами Российской Федерации во всех пунктах пропуска Грузии.



В частности, с 10:00 29 сентября до 10:00 30 сентября границу Грузии через все погранпереходы пересекли 6 109 граждан РФ, а выехали из страны 5 186 россиян. Днем ранее, с 10:00 28 сентября до 10:00 29 сентября, въехало 9 642 человек, а выехало – 5 448.



При этом движение грузовых и легковых автомобилей на границе с Россией вернулось к обычному режиму, в результате чего транзитное движение, прерванное в последние дни, было полностью восстановлено, заявили в МВД.



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