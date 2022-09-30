

Директор «Укрпошты» признал московский Кремль собственностью компании

30.09.2022 14:34





Генеральный директор "Укрпошты" Игорь Смелянский подписал "приказ" о том, что территория российского Кремля принадлежит компании. Об этом он написал 30 сентября в Telegram.



"Ну если сегодня день прикольных приказов, то я тоже свой подписал", – сказал он, отреагировав на новость о том, что президент России Владимир Путин подписал указы о признании "государственного суверенитета и независимости" Запорожской и Херсонской областей Украины.



В "приказе" говорится о том, что "в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права" гендиректор "Укрпошты" подтверждает "принцип равных прав и самоопределенности до сегодняшнего дня неизвестного народа Кремля, закрепленный в уставе ООН".



Кроме того, он приказал признать независимость Владимира Путина "от здравого смысла", а территорию московского Кремля – территорией "Укрпошты", открыв там отделение для оказания "почтовых и психологических" услуг с индексом 10300.



По словам Смелянского, "приказ" действителен с момента его подписания.



С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России.



Вечером 27 сентября коллаборанты в Херсонской и Запорожской областях, а также боевики "ЛДНР" в Луганской и Донецкой областях объявили "результаты" псевдореферендумов. Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что в "референдумах" участвовали лишь 0,5% жителей оккупированных территорий Запорожской области.



Спикер президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что 30 сентября в Кремле планируют подписать документы о незаконной аннексии оккупированных территорий Украины после состоявшихся там псевдореферендумов.



В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский созвал 30 сентября срочные заседания ставки верховного главнокомандующего и Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что на заседании Совбеза будут приняты "фундаментальные решения для Украины".



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