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Герчинский: Двери ЕС для Грузии открыты – Надеюсь, все стороны используют этот момент
30.09.2022 16:45
Двери Евросоюза для Грузии открыты, европейская перспектива ясна и у Грузии есть окно возможностей, - заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский, отвечая на вопрос о том, как он оценивает процесс выполнения Грузией 12 рекомендаций ЕС.
«Я хотел бы отметить две важные вещи. Во-первых, двери ЕС для Грузии открыты, европейская перспектива ясна, и у Грузии есть окно возможностей. Второй вопрос касается выполнения грузинами 12 рекомендаций, и я искренне надеюсь, что все заинтересованные стороны, как со стороны правительства, так и со стороны оппозиции, используют этот момент, воспользуются открытой дверью и добьются успеха», - заявил посол.
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