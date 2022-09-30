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Правительство Грузии обещает увевличение зарплат госслужащим с будущего года
30.09.2022 16:46
В январе 2023 года заработная плата всех публичных служащих увеличится на 10%, и это повышение продолжится в последующие годы. Мы выделили полицейских, военных и Службу безопасности, и с января зарплаты всех их сотрудников будут повышены на 20%, - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.
Как пояснил премьер, финансирование Минобороны, МВД и Службы безопасности увеличится на 490 млн лари.
«Через несколько недель мы начнем строительство «Полицейского городка». Квартиры получат более 1000 полицейских и это, разумеется, будет долгосрочная программа. Хочу подчеркнуть, что это не разовая программа. Также для развития инфраструктуры предполагаются ремонт полицейских зданий, строительство-ремонт баз, вооружение, снаряжение, новые автомобили и т. д.», - заявляет Гарибашвили.
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