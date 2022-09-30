

Посол США о миграции российских граждан: Важно учесть как вопросы, связанные с безопасностью, так и помочь людям

30.09.2022 17:01





Это действительно сложный вопрос и решение о разработке соответствующей политики за правительством Грузии. Вы видите, что разные страны принимают различные меры, и именно от правительства Грузии зависит нахождение наилучшего пути для улаживания этого вопроса, - заявила посол США в Грузии Келли Дегнан, отвечая на вопрос о возросшей миграции россиян в Грузию.



По его словам, важно учесть как вопросы, связанные с безопасностью, так и помочь людям, спасающимся от войны.



«Сбалансирование вопросов безопасности — это, разумеется, имеет первостепенное значение, равно как и попытка помочь людям, спасающимся от репрессий и войны в России и Украине», - отметила посол.



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