

Вашадзе: В парламенте и на высших должностях – около 15 агентов - резидентов России

30.09.2022 17:05





В парламенте и на высших должностях – около 15 агентов - резидентов России, среди которых и «четверка», но самое тревожное то, что во главе их стоит российский агент Ираклий Кобахидзе, - заявил председатель «Стратегии Агмашенебели (Строитель)» Георгий Вашадзе на проведенном в парламенте брифинге.



Как он отметил, Кобахидзе признался, что не в их интересах поставлять в Грузию современное оружие.



«По нашей информации, сегодня в парламенте Грузии и на высших должностях – около 15 агентов - резидентов России, среди которых и «четверка», которая выступает так яростно. Они – агенты, напрямую связанные с Россией. Но самое тревожное то, что во главе их стоит российский агент Ираклий Кобахидзе. Да! Он является российским агентом, который вчера в прямом эфире осмелился «оправдать» визит президента Беларуси в оккупированную Абхазию.



Да! Их возглавляет Ираклий Кобахидзе, который прямо говорит нам, что обороноспособность Грузии не нужна, и не нужны «Абрамсы», «Хаймарсы» и «Патриоты».



«Да! Во главе их стоит Ираклий Кобахидзе, посмевший заявить, что массовый приток граждан России не создает в этой стране никаких проблем. Да, во главе их стоит Ираклий Кобахидзе, один из тех фигур, которые думают, что сохранят свою позиции и должности, запугивая грузинский народ русскими танками.



Я говорю ему и всем российским агентам! Произойдет люстрация всех вас в этой стране. Мы всё для этого сделаем. Проевропейский грузинский народ ни при каких обстоятельствах не уступит Родину, которую вы захватили.



Вы – представители и проводники интересов России в Грузии.



«Грузия и грузинский народ должным образом ответят на предательские действия!», - заявил Вашадзе.



Для справки, Ираклий Кобахидзе прокомментировал визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Абхазию, а также призывы оппозиции к закупке оружия Грузией в передаче «Свободная студия» на телеканале «Палитраньюс».



По пояснению Кобахидзе, согласно обновленной информации на сайте Александра Лукашенко, белорусский президент больше не называет свою поездку в оккупированную Абхазию «визитом» и «заголовок смягчен». Как пояснил Кобахидзе, в информации говорится, что Лукашенко приезжал не в Абхазию, а посещал исторические места черноморского побережья.



Вместе с тем, по словам Кобахидзе, заявление Георгия Вашадзе о том, что с начала войны в Украине американская сторона предложила правительству Грузии многомиллиардный пакет для укрепления обороноспособности Грузии, является самой тяжелой провокацией. По его словам, речь идет о ленд-лизе, а утверждение «ленд-лиза» дало бы повод России для военной интервенции.



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