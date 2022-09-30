

Омбудсмен: В прошлом году положение с правами человека в целом ряде случаев утяжелилась и ухудшилась

30.09.2022 17:19





В прошлом году положение с правами человека в целом ряде случаев утяжелилась и ухудшилась, - заявила журналистам Народный защитник Грузии Нино Ломджария перед заседанием комитета по защите прав человека, на котором она представит отчет за 2021 год.



По его словам, в отчете говорится о негативных решениях, принятых в отношении независимых институтов, судебной системы, а также о насилии в отношении журналистов и безнаказанности его организаторов. По ее словам, в отчет также был включен вопрос о предположительно незаконном прослушивании телефонных разговоров, которое, по оценке Ломджария, вероятно, приняло широкие масштабы.



«По нашей общей оценке, положение с правами человека в прошлом году действительно существенно не улучшилась, а, наоборот, в целом ряде случаев оно утяжелилось и ухудшилась. Особенно важно подчеркнуть, что в прошлом году было принято несколько негативных решений в отношении независимых учреждений, в первую очередь, я имею в виду аппарат государственного инспектора, а также в ускоренном порядке были предприняты изменения в системе правосудия, что создало большую угрозу независимости отдельных судей. Были и нападки на Народного защитника и представителей его аппарата. В прошлом году особенно осложнилась деятельность правозащитников и журналистов, и была создана крайне враждебная для них обстановка, кульминацией которой стало 5 июля, когда имело место насилие в отношении журналистов, гражданских активистов и представителей ЛГБТ-сообщества. Организаторы этого насилия до сих пор не наказаны, и я напомню об этом парламенту.



В прошлом году произошла, предположительно, самая массовая утечка информации из СГБ, которая с большой вероятностью доказывает, что в стране имеет место масштабное предположительно незаконное прослушивание, вмешательство в личную жизнь людей.



Я также напомню членам парламента, что в прошлом году, перед выборами, Народный защитник выявила важные проблемы, которые угрожали обеспечению свободной и справедливой среды. Кроме того, речь пойдет о ковиде и вызванной им тяжелой социально-экономической ситуации, которая тяжело отразилась на положении уязвимых групп – женщин, детей, пожилых и бездомных. Коснемся и правового положения заключенных и снова поговорим о неформальных влияниях, несвоевременном оказании медицинских услуг, а также о недостатках системы условно-досрочного освобождения, поскольку зачастую непонятно, почему этот механизм используется в отношении конкретных лиц, когда в отношении других заключенных, находящихся в аналогичной ситуации, подобные решения не принимаются, - заявила Ломджария.



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