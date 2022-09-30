

Ломджария: Избрание Народного защитника повлияет на будущее страны, перспективу вступления в ЕС

30.09.2022 17:24





Кобахидзе прямо сказал о выборе омбудсмена таким образом, чтобы он был под их влиянием, однако, я надеюсь, что они хорошо осознают то, какое будет иметь значение выбор свободного от влияний кандидата для процесса евроинтеграции, - заявила журналистам Народный защитник Грузии Нино Ломджария.



Ломджария сказала по поводу критики в свой адрес, отметив, что в правящей команде недостаточно понимают роль Народного защитника. Омбудсмен призывает депутатов не смотреть на выбор нового Народного защитника исходя из узкополитических интересов.



«Я очень надеюсь, что новый Народный защитник будет избран с учетом тех рекомендаций, которые даны Евросоюзом Грузии как т.н. домашнее задание на пути вступления в ЕС.



Это не только выборы одной институции, оценка этого процесса повлияет на будущее этой страны, перспективу ее вступления в ЕС. Поэтому я призываю их гораздо серьезнее взглянуть на этот процесс, встать выше своих узкополитических интересов…



Главная функция Народного защитника заключается в независимости от государственного влияния, партийной повестки и, да, Народный защитник – это сторона, сторона для защиты прав человека, соблюдения стандартов защиты прав человека, а при возникновении конфликта между государственными интересами, интересами правящей партии и защитой прав человека, конституционная обязанность Народного защитника – встать на сторону защиты прав человека. Депутатов часто путает такое позиционирование, и они думают, что если народный защитник встает на сторону прав человека, то это политическая повестка», - заявила Ломджария.



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