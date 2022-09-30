

Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре – Зеленский

30.09.2022 18:17





Украина 30 сентября подает заявку на вступление в Североатлантический Альянс. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, его обращение опубликовано в Telegram.



В видеозаявлении президент обращается к украинцам и союзникам – "де-факто, союзникам".



«Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами Североатлантического союза. Они реальны для Украины – реальны в поле боя и во всех аспектах нашего взаимодействия. Мы доверяем друг другу, помогаем друг другу, и мы защищаем друг друга. Это и есть Североатлантический союз. Де-факто.



Сегодня Украина подает заявку, чтобы сделать это де-юре. По процедуре, которая будет соответствовать нашему значению для защиты всего нашего сообщества. В ускоренном порядке.



Мы делаем свой определяющий шаг, подписывая заявку Украины на вступление в ускоренном порядке в НАТО», – сказал Зеленский.



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