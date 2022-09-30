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Зеленский: Украина готова к диалогу с Россией, но уже с другим президентом России
30.09.2022 18:31
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам с Россией, но не с Владимиром Путиным, а с другим президентом РФ.
Об этом заявил президент Украины в своем видеообращении после заседания СНБО 30 сентября.
"Украина была и остается лидером в переговорных усилиях. Именно наше государство всегда предлагало России договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях. Очевидно, что с этим российским президентом это невозможно. Он не знает, что такое достоинство и честность.
Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом России".
По словам Зеленского, на заседании Ставки Верховного главнокомандующего и Совета национальной безопасности и обороны 30 сентября согласовали несколько решений.
В частности, то, что мир вернет только "усиление Украины и изгнание оккупантов со всей украинской территории". Зеленский заверил, что Украина пройдет по этому пути.
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