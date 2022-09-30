

Премьер Грузии обещает концерты мировых звезд следующим летом

30.09.2022 19:26





Летом 2023 года звезды мирового уровня должны выступить на всех основных концертных площадках Грузии.



Об этом премьер страны Ираклий Гарибашвили заявил сегодня на заседании правительства, в ходе которого обсуждалось планирование государственного бюджета на 2023 год.



«Для наших граждан, для молодежи мы планируем привозы мировых звезд. С конца мая, в июне, июле, августе, планируются привозы звезд мирового уровня на тбилисский стадион, в Батуми, на Black Sea Arena – везде должны быть концерты звезд мировой величины», — сказал он.



По словам Гарибашвили, концерты предусматривает государственная программа, над которой правительство работает в настоящее время.



О деталях программы будет объявлено позже.



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