

Посол США: Заявление Георгия Вашадзе не соответствует действительности

30.09.2022 22:08





Посол США Келли Дегнан не подтверждает распространенную лидером «Стратегии Агмашенебели» Гиоргием Вашадзе информацию о том, что США предложили Грузии предоставить оборонную технику Грузии.



«Последние заявления полны недостоверной информации, на самом деле они неточны, не соответствуют действительности», — сказала Дегнан журналистам.



«Соединенные Штаты Америки призвали всех союзников и партнеров помочь Украине всеми возможными способами, поскольку Украина борется за свою территорию и суверенитет. Мы с самого начала ясно дали понять, что каждая страна сама решает, как помочь Украине. Мы никогда не хотели, чтобы эта война расширялась или оказывала какое-то давление на Грузию и другие страны в плане расширения войны. Наше желание — как можно скорее закончить войну, восстановить стабильность и мир, и мы работаем над этим», — подчеркнула дипломат.



По словам лидера «Стратегии Агмашенебели» Гиоргия Вашадзе, после начала войны в Украине американская сторона предложила правительству Грузии многомиллиардный пакет для укрепления обороноспособности Грузии, что означало поставку Грузии современного оружия через «Ленд-лиз» и другие механизмы. Также обсуждалась переподготовка грузинских летчиков совместно с украинскими. По словам Гиоргия Вашадзе, «Грузинская мечта» отказалась от этого предложения.



Председатель «Грузинской мечты» Иракли Кобахидзе заявил, что Вашадзе «прямо обвинил американскую сторону в том, что США пытаются подготовить второй фронт в Грузии».



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