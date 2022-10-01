

МИД: Грузия никогда не признает результатов т.н. референдумов в Украине

01.10.2022 10:15





Министерство иностранных дел Грузии строжайше осуждает проведенные Российской Федерацией на территории Украины референдумы и незаконную аннексию, что является открытым актом изменения международно признанных границ Украины силовыми методами.



Как говорится в распространенном ведомством заявлении, этими незаконными действиями России еще раз были грубо нарушены фундаментальные принципы международного права, которые защищают территориальную целостность и суверенитет всех государств.



«Грузия, испытавшая на себе попытки насильственного изменения границ, никогда не признает результатов т.н. референдумов, проведенных в регионах Украины, и еще раз четко фиксирует поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ», — говорится в заявлении.



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