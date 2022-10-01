|
|
|
МИД: Грузия никогда не признает результатов т.н. референдумов в Украине
01.10.2022 10:15
Министерство иностранных дел Грузии строжайше осуждает проведенные Российской Федерацией на территории Украины референдумы и незаконную аннексию, что является открытым актом изменения международно признанных границ Украины силовыми методами.
Как говорится в распространенном ведомством заявлении, этими незаконными действиями России еще раз были грубо нарушены фундаментальные принципы международного права, которые защищают территориальную целостность и суверенитет всех государств.
«Грузия, испытавшая на себе попытки насильственного изменения границ, никогда не признает результатов т.н. референдумов, проведенных в регионах Украины, и еще раз четко фиксирует поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ», — говорится в заявлении.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна