

Гарибашвили встретился с дипломатическим советником президента Франции

01.10.2022 13:32





Основные направления сотрудничества между Грузией и Францией и европейская перспектива, предоставленная Грузии, стали темами обсуждения на встрече премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и дипломатического советника президента Франции Изабель Дюмон.



Как сообщает пресс-служба премьер-министра, на встрече было отмечено, что тесное партнерство между Грузией и Францией основано на взаимном уважении и общеевропейских ценностях. По словам премьер-министра, Грузия гордится тем, что в лице Франции имеет надежного партнера.



Ираклий Гарибашвили поблагодарил Изабель Дюмон за поддержку суверенитета, территориальной целостности и европейской интеграции Грузии. Разговор также коснулся продолжающейся войны в Украине и ситуации на Южном Кавказе. Подчеркнута необходимость тесного политического диалога по вопросам европейской политики. Премьер-министр отметил, что Грузия остается привержена идее расширения сотрудничества с Францией не только в сфере безопасности, но и в направлении углубления связей с Евросоюзом.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



