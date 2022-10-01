

Премьер-министр провел заседание Экономического совета

01.10.2022 13:47





Под руководством премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в аппарате правительства состоялось заседание Экономического совета.



Как сообщает пресс-служба премьер-министра Грузии, члены совета обсудили экономические тенденции в стране, а также текущие и планируемые проекты.



Внимание было сосредоточено на проектах и ​​программах, предусмотренных бюджетом на 2023 год. Подчеркнута важность проектов в направлении развития туристической инфраструктуры.



Отмечалось, что, несмотря на ситуацию в регионе и мире, в стране наблюдается двузначный экономический рост и экономическая команда правительства продолжает активно работать для сохранения положительной тенденции.





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