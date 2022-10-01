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Гарибашвили встретился с мэром Баку
01.10.2022 14:52
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с мэром Баку Эльдаром Азизовым.
Как сообщает пресс-служба премьер-министра, разговор коснулся основных направлений тесного сотрудничества двух стран. Было отмечено, что Грузия и Азербайджан имеют хороший опыт диалога, дружбы и сотрудничества, что принесло прочное стратегическое партнерство.
Премьер-министр отметил, что углубление регионального сотрудничества отвечает общим интересам двух стран.
По словам главы правительства, Грузия как надежный партнер и впредь будет вносить весомый вклад в реализацию и развитие совместных проектов.
Беседа коснулась ситуации с безопасностью в регионе и мире. Подчеркнута важность мирного разрешения конфликтов.
Во встрече также приняли участие посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев и глава аппарата правительства Реваз Джавелидзе.
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