

Гарибашвили встретился с мэром Баку

01.10.2022 14:52





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с мэром Баку Эльдаром Азизовым.



Как сообщает пресс-служба премьер-министра, разговор коснулся основных направлений тесного сотрудничества двух стран. Было отмечено, что Грузия и Азербайджан имеют хороший опыт диалога, дружбы и сотрудничества, что принесло прочное стратегическое партнерство.



Премьер-министр отметил, что углубление регионального сотрудничества отвечает общим интересам двух стран.



По словам главы правительства, Грузия как надежный партнер и впредь будет вносить весомый вклад в реализацию и развитие совместных проектов.



Беседа коснулась ситуации с безопасностью в регионе и мире. Подчеркнута важность мирного разрешения конфликтов.



Во встрече также приняли участие посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев и глава аппарата правительства Реваз Джавелидзе.





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