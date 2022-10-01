

Саакашвили: Сейчас я должен стоять на передовой в бронежилете и с автоматом

01.10.2022 15:12





Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что его не интересуют внутриполитические «разборки», так как в мире сейчас разворачиваются более важные события и он должен быть на передовой. Это заявление он сделал в годовщину своего прибывания в заключении.



«365 дней плена. Это также и отечественная война грузин, на которой решается вопрос будет существовать наша страна или нет. Хочу задать вопрос: «Как можно, чтобы создатель современной армии за этой великой битвой следил из тюрьмы?». Сейчас я должен стоять на передовой в бронежилете и с автоматом. Как доверенное лицо верховного главнокомандующего и как рядовой гражданин Украины, как патриот Грузии, я обязан быть там, где решается судьба Грузии и Украины.



Мы обязательно победим!… Это я говорю как главнокомандующий, который впервые испытал на себе полномасштабное России нападение и вместе с вами спас нашу страну.



Меня совершенно не интересуют внутриполитические разборки Грузии, такое масштабное событие происходит в мире, где меня знают и знают о моей борьбе с Россией. Свобода или смерть!», — говорится в сообщении Саакашвили в Facebook.



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