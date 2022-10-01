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Подоляк: Нет смысла вести переговоры с «танцующими на костях»
01.10.2022 19:09
Переговоры с Россией возможны, но с новым президентом, - об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
По его словам, нет смысла вести переговоры с Путиным и его окружением, так как их слова имеют отрицательную стоимость.
«Нет никакого смысла вести переговоры с «танцующими на костях» – Путиным и его ближайшим окружением. Их слова имеют отрицательную стоимость. Переговоры возможны, но с новым президентом России, который будет оценивать реальность более адекватно», – написал Подоляк.
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