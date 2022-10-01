

Саакашвили: Грузинское гражданское общество должно все время напоминать новоприбывшим, что они — оккупанты

01.10.2022 19:15





Экс-президент Михаил Саакашвили заявил, что не может осуждать решение властей Грузии о допуске в страну граждан РФ, которые стремятся избежать мобилизации.



«Я не буду огульно осуждать решение грузинских властей пропустить их, так как чем больше этих мужчин в Грузии, тем меньше украинцев погибнет. А это важно и для Грузии», — говорится в публикации на странице Саакашвили в Facebook.



Одновременно политик указывает, что для такой маленькой страны как Грузия «массовый исход российских призывников создает большую демографическую опасность», а также «серьезные проблемы с безопасностью».



Саакашвили считает необходимым постоянно «создавать стимулы», чтобы прибывшие россияне «максимально выезжали в Турцию и другие страны».



«Грузинское гражданское общество должно все время напоминать новоприбывшим, что они — оккупанты и жестко мониторить, чтобы они не скупали грузинские паспорта дабы лишить их возможности вмешательства во внутреннюю политику Грузии», — добавил он.



В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация – власти заявили, что собираются отправить 300 тысяч человек воевать в Украину.



Всего за неделю после этого из страны выехали более 260 тысяч человек. Грузия стала одним из ключевых направлений этой волны миграции. С 21 по 30 сентября в страну въехало до 70 тысяч россиян. Одновременно, согласно статистике МВД, за аналогичный период Грузию покинули до 46 тысяч граждан РФ.



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