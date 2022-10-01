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Анна Фотыга: Сегодня исполнился 1 год с момента политически мотивированного заключения Михаила Саакашвили
01.10.2022 19:58
По заявлению европарламентария Анны Фотыги, сегодня исполнился 1 год с момента политически мотивированного заключения третьего президента Грузии.
«Сегодня исполнился 1 год с момента политически мотивированного заключения 3-го президента Грузии Михаила Саакашвили, большого грузинского патриота и врага Путина. Желаю здоровья, сил и стойкости», — написала депутат Европарламента на своей странице в Facebook.
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