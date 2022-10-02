

Состоялась «Конференция почетных консулов ​​Грузии

02.10.2022 14:29





«Конференция почетных консулов ​​Грузии – сотрудничество во имя прочного партнерства» была организована Министерством иностранных дел Грузии. В мероприятии приняли участие почетные консулы из более чем 50 стран мира.



«Хочу с удовлетворением отметить, что после первой встречи, проведенной в 2014 году, количество почетных консулов ​​Грузии в 64 странах увеличилось с 19 до 85. Этот факт ясно показывает, насколько мы стремимся к дальнейшему расширению сети почетных консулов ​​Грузии по всему миру. Важно ваше активное участие и продвижение Грузии для ее популяризации как надежного направления, делового и ключевого транзитно-логистического узла», — сказал в своем выступлении глава МИД Илья Дарчиашвили.



«Целью института почетных консулов ​​является повышение осведомленности о представляемой стране и ее популяризация в государстве пребывания, а также налаживание тесного сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, туризма, науки и культуры. Оказание юридической помощи нуждающимся гражданам представляемой страны. Грузия имеет до 90 почетных консулов ​​в 64 странах мира», — отмечается в информации МИД Грузии.





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