Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Состоялась «Конференция почетных консулов ​​Грузии


02.10.2022   14:29


«Конференция почетных консулов ​​Грузии – сотрудничество во имя прочного партнерства» была организована Министерством иностранных дел Грузии. В мероприятии приняли участие почетные консулы из более чем 50 стран мира.

«Хочу с удовлетворением отметить, что после первой встречи, проведенной в 2014 году, количество почетных консулов ​​Грузии в 64 странах увеличилось с 19 до 85. Этот факт ясно показывает, насколько мы стремимся к дальнейшему расширению сети почетных консулов ​​Грузии по всему миру. Важно ваше активное участие и продвижение Грузии для ее популяризации как надежного направления, делового и ключевого транзитно-логистического узла», — сказал в своем выступлении глава МИД Илья Дарчиашвили.

«Целью института почетных консулов ​​является повышение осведомленности о представляемой стране и ее популяризация в государстве пребывания, а также налаживание тесного сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, туризма, науки и культуры. Оказание юридической помощи нуждающимся гражданам представляемой страны. Грузия имеет до 90 почетных консулов ​​в 64 странах мира», — отмечается в информации МИД Грузии.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна