|
|
|
Состоялась «Конференция почетных консулов Грузии
02.10.2022 14:29
«Конференция почетных консулов Грузии – сотрудничество во имя прочного партнерства» была организована Министерством иностранных дел Грузии. В мероприятии приняли участие почетные консулы из более чем 50 стран мира.
«Хочу с удовлетворением отметить, что после первой встречи, проведенной в 2014 году, количество почетных консулов Грузии в 64 странах увеличилось с 19 до 85. Этот факт ясно показывает, насколько мы стремимся к дальнейшему расширению сети почетных консулов Грузии по всему миру. Важно ваше активное участие и продвижение Грузии для ее популяризации как надежного направления, делового и ключевого транзитно-логистического узла», — сказал в своем выступлении глава МИД Илья Дарчиашвили.
«Целью института почетных консулов является повышение осведомленности о представляемой стране и ее популяризация в государстве пребывания, а также налаживание тесного сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, туризма, науки и культуры. Оказание юридической помощи нуждающимся гражданам представляемой страны. Грузия имеет до 90 почетных консулов в 64 странах мира», — отмечается в информации МИД Грузии.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна