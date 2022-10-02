

Завтра парламенту Грузии будет представлен проект госбюджета на 2023 год

02.10.2022 19:50





Парламенту Грузии 3 октября будет представлен проект государственного бюджета на 2023 год.



Проект госбюджета на следующий год предполагает увеличение финансирования министерств.



С учетом проекта, ассигнования Министерства по делам беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты определены в размере 6 млрд 798,7 млн ​​лари, что на 771,1 млн лари больше по сравнению с утвержденным планом 2022 года.



Финансирование Министерства образования и науки определено в размере одного миллиарда 978,6 миллиона лари, что на 293,7 миллиона лари больше утвержденного ассигнования на 2022 год. Согласно проекту финансирование Министерства культуры, спорта и молодежи определено в размере 401,2 млн лари, в 2022 году оно составляет 357 802,8 млн лари.



Увеличивается финансирование Министерства регионального развития и инфраструктуры. Финансирование ведомства определено в размере 2 млрд 975,9 млн лари, в том числе в части бюджетных средств предполагается 1 млрд 543,3 млн лари, в грантах – 13,9 млн лари в, в кредитах - 1 млрд 418,8 млн лари.



Увеличивается и финансирование Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства, которое составит 688,5 млн лари.



С учетом проекта бюджета, сокращается финансирование Министерства экономики и устойчивого развития. В документе отмечается, что в следующем году для финансирования ведомства предусмотрено 653,7 млн ​​лари, в текущем году было – 932 404,9 млн лари. По проекту бюджета видно, что финансирование Минфина увеличивается сравнительно незначительно и составит 106,0 млн лари, в текущем году – 105 404,8.



По решению правительства увеличивается и финансирование Министерства юстиции. Для ведомства предусмотрено 369,4 млн лари, в этом году – 310 568,4.



Также увеличивается финансирование Министерства иностранных дел и для ведомства предусмотрено 183 млн лари, в нынешнем году – 176 603,6. Что касается силовых ведомств, то увеличивается и их финансирование. В частности, согласно проекту бюджета, для Министерства обороны предусмотрен 1 миллиард 260 миллионов лари, что превышает утвержденный план 2022 года на 257,6 млн лари.



Для Министерства внутренних дел предполагается 1 миллиард 070 миллионов лари, что превышает утвержденный план 2022 года на 205,0 млн лари.



Правительство поясняет, что увеличение финансирования ведомства в основном связано с повышением зарплат полицейских на 20%.



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