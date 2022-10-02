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Депутаты от оппозиции потребовали создания парламентской следственной комиссии по струдничеству СГБ со спецслужбами РФ
02.10.2022 20:49
51 депутат от оппозиции потребовали создания парламентской следственной комиссии, которая, по их разъяснению, должна изучить «факты тайного и систематического сотрудничества представителей СГБ Грузии со спецслужбами РФ в 2016-2017 годах и последующий период».
Проект соответствующей резолюции будет представлен на завтрашнем заседании Бюро парламента.
Заявление о создании временной следственной комиссии подписали представители партий «Лело», «Национальное движение», «Стратегия Агмашенебели», «Гирчи» и «За Грузию».
С учетом регламента для создания временной следственной комиссии необходима поддержка 50 депутатов.
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