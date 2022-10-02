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Лиза Ясько: Саакашвили погубили предатели в ближайшем окружении
02.10.2022 23:21
Слишком много людей в окружении Михаила Саакашвили оказались предателями, написала гражданская жена третьего президента, депутат Верховной Рады Украины Елизавета Ясько спустя год после его возвращения и ареста в Грузии, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Его самая большая ошибка – доверие к людям, какое-то абсолютное и романтичное. И к плохим людям тоже… Если бы я тогда знала, как много измен вокруг него - не поддерживала бы его решение ехать в Грузию. Тогда же я тоже поддерживала его романтическую идею поехать поддерживать свой народ», - пишет Ясько
Она отмечает, что за прошедший год «многие использовали имя Михаила Саакашвили для собственного обогащения и самопиара без его разрешения». Ясько при этом не называет никаких имен.
«Я бы очень хотела, чтобы то, что он сделал год назад (не зная какие издевательства его ждут и не зная что он окажется почти без помощи) не произошло», — говорится в обращении, опубликованном в Facebook.
Ясько называет Саакашвили политзаключенным и пишет, что верит в то, что «тех, кто сделал с ним такое, будут наказаны. По крайней мере, перед всевышними силами».
«Единственное, что он имеет абсолютно – это веру в Украину. Когда он мне присылает письма на украинском – у меня часто слезы. Он часто говорит, что ВСУ невероятны и что они сейчас самые важные для нашего будущего!» - пишет Ясько.
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