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Михаила Саакашвили сегодня посетит американский адвокат, а завтра - американский невролог
03.10.2022 10:12
Третьего президента Грузии Михаила Саакашвили сегодня посетит американский адвокат, а завтра - американский невролог.
Как пояснил в беседе с «Интерпрессньюс» адвокат третьего президента Грузии Шалва Хачапуридзе, когда эксперты закончат экспертное исследование, заключение будет передано руководителю центра «Эмпатия» Мариам Джишкариани.
После получения данного заключения адвокаты обратятся в суд с ходатайством об отсрочке приговора.
«Суд должен решить, отсрочит ли приговор Михаилу Саакашвили, если да, то это вопрос одного часа, он сядет в самолет и займется своим здоровьем», - сказал Хачапуридзе.
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