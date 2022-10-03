

Михаила Саакашвили сегодня посетит американский адвокат, а завтра - американский невролог

03.10.2022 10:12





Третьего президента Грузии Михаила Саакашвили сегодня посетит американский адвокат, а завтра - американский невролог.



Как пояснил в беседе с «Интерпрессньюс» адвокат третьего президента Грузии Шалва Хачапуридзе, когда эксперты закончат экспертное исследование, заключение будет передано руководителю центра «Эмпатия» Мариам Джишкариани.



После получения данного заключения адвокаты обратятся в суд с ходатайством об отсрочке приговора.



«Суд должен решить, отсрочит ли приговор Михаилу Саакашвили, если да, то это вопрос одного часа, он сядет в самолет и займется своим здоровьем», - сказал Хачапуридзе.



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