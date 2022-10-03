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Рабочая группа сегодня представит законопроект по вопросу деолигархизации
03.10.2022 12:17
Сегодня рабочая группа, в связи с рекомендациями Еврокомиссии, представит законопроект по вопросу деолигархизации.
В настоящее время проходит заседание рабочей группы, после которого станет известно содержание изменений.
Председатель рабочей группы Анри Оханашвили ознакомит членов рабочей группы с изменениями.
Согласно имеющейся информации, за основу закона о деолигархизации взята украинская модель.
Определены четыре критерия, при удовлетворении трех из них человек будет признан олигархом. Критерии заключаются в том, что человек должен владеть более чем 80 миллионами, иметь влияние на СМИ и политические партии, а также владеть монополией на какую-то экономическую деятельность.
По имеющейся информации, единственная разница между украинским и грузинским законодательством заключается в том, что в Украине лицо признается олигархом советом при президенте, а в Грузии эту функцию будет выполнять парламент. Обжалование будет осуществляться в суде.
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