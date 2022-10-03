

2009 россиянам предоставлен вид на жительство в Грузии с февраля по сентябрь 2022 года - Минюст

03.10.2022 12:19





По вопросу предоставления вида на жительство в Грузии с февраля по сентябрь в Минюст поступило 3283 заявки граждан России, из них удовлетворены 2009



С 24 февраля по 9 сентября 2022 года включительно гражданами России было подано 3283 заявки на предоставление права проживания в Грузии, из них удовлетворено 2009, отклонено 708, 89 заявлений же находятся на рассмотрении.



В частности, 952 гражданина России попросили постоянный вид на жительство в Грузии, отсюда 661 заявка была удовлетворена, 109 – отказано, 36 – находятся на рассмотрении; трудовой вид на жительство просили 811 лиц, из них 311 было отказано, 352 - удовлетворено и 17 на рассмотрении.



Краткосрочный вид на жительство попросили 714 человек, отсюда 372 удовлетворено, 249 - отказано, 21 заявление находится на рассмотрении; 295 лиц обратились за видом на жительство с целью воссоединения семьи, отсюда 230 - предоставлено, 18 - отказано, 2 заявления находятся на рассмотрении; из 291 заявки о виде на жительство для бывших граждан Грузии удовлетворено 227, отклонено 10, находятся на рассмотрении 8.



167 лиц обратились за получением учебного вида на жительство, 7 из них получили отказ, 128 заявлений удовлетворено, 5 - находятся на рассмотрении; специальный вид на жительство получили 12 из 16 лиц; заявление на получение временного вида на жительство подал один человек, оно было удовлетворено.



Что касается данных последних лет о предоставлении вида на жительство, то с 1 января 2017 года по 9 сентября 2022 года вид на жительство в Грузии просили 13 624 гражданина Российской Федерации, отсюда удовлетворено 11 266 заявок, и 1229 лицам отказано.



Как отмечается в информации, направленной агентству, конкретнее, с 1 января 2017 г. по 9 сентября 2022 г. в ведомство поступило 5 596 заявлений на получение постоянного вида на жительство, из них 4 840 удовлетворено, а 324 - отказано; 1307 из 1470 заявлений на получение вида на жительство для воссоединения семьи были удовлетворены, а 38 получили отказ. Из 548 заявлений на получение учебного вида на жительство были одобрены 476, а 10 лиц получили отказ; специальный вид на жительство был выдан 49 из 57 человек. Разрешение на трудовой вид на жительство получили 1 597 из 2 311 лиц, а 446 получили отказ. Поступило 1113 заявок на получение вида на жительство для бывших граждан Грузии, из которых 32 не удовлетворены, а на 1000 дан удовлетворительный ответ. За этот же период в ведомство поступило 1 заявление на получение временного вида на жительство, которое было удовлетворено; из 2407 заявлений о краткосрочном виде на жительство были удовлетворены 1910, а 257 лиц получили отказ; из 43 заявок на постоянное инвестиционное разрешение 30 были удовлетворительны, 12 – отказано.



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