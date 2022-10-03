

Российские пропагандисты перешли на критику кремлевских властей — ISW

03.10.2022 12:22





Поражение России под Харьковом и Лиманом повлияли на российское информационное пространство, кремлевские пропагандисты начали критиковать военное руководство, сообщает Институт изучения войны США (ISW).



«Поражение России в Харьковской области и Лимане в сочетании с неспособностью Кремля эффективно и справедливо провести частичную мобилизацию коренным образом меняет российское информационное пространство. Спонсируемые Кремлем СМИ и российские блогеры скорбят о потере Лимана, одновременно критикуя бюрократические провалы частичной мобилизации», — указано в сообщении.



Также в ISW отмечают, что кремлевские источники и блогеры связывают поражение под Лиманом и Харьковской областью с неспособностью российских военных обеспечить надлежащее снабжение и усиление российских войск на севере Донбасса и жалуются на отсутствие прозрачности в отношении хода войны.



«Некоторые гости сильно отредактированных кремлевских телепрограмм, которые транслировались 1 октября, даже критиковали решение президента России Владимира Путина аннексировать четыре украинские области, прежде чем обеспечить их административные границы или даже линию фронта, выражая сомнения в способности России когда-либо полностью оккупировать эти территории.



Кремлевские пропагандисты уже не скрывают своего разочарования проведением частичной мобилизации, часто обсуждая незаконную мобилизацию некоторых мужчин и отмечая такие проблемы, как алкоголизм среди свежемобилизованных сил. Некоторые, выступая в прямом эфире, выразили обеспокоенность тем, что мобилизация не создаст силы, необходимой для восстановления инициативы на поле боя, учитывая низкое качество российских резервов», — указывают эксперты ISW.



Аналитики института отмечают, что поражение вокруг у Лимана вызвало еще большее возмущение и негативные сообщения в российском информационном пространстве, чем отход из Киева, Змеиного острова или даже Харькова.



По данным ISW, то что транслируется в информационном пространстве РФ значительно расходится с заявлениями Кремля и Минобороны о том, что ситуация находится под контролем.



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