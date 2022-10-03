|
|
|
Российские пропагандисты перешли на критику кремлевских властей — ISW
03.10.2022 12:22
Поражение России под Харьковом и Лиманом повлияли на российское информационное пространство, кремлевские пропагандисты начали критиковать военное руководство, сообщает Институт изучения войны США (ISW).
«Поражение России в Харьковской области и Лимане в сочетании с неспособностью Кремля эффективно и справедливо провести частичную мобилизацию коренным образом меняет российское информационное пространство. Спонсируемые Кремлем СМИ и российские блогеры скорбят о потере Лимана, одновременно критикуя бюрократические провалы частичной мобилизации», — указано в сообщении.
Также в ISW отмечают, что кремлевские источники и блогеры связывают поражение под Лиманом и Харьковской областью с неспособностью российских военных обеспечить надлежащее снабжение и усиление российских войск на севере Донбасса и жалуются на отсутствие прозрачности в отношении хода войны.
«Некоторые гости сильно отредактированных кремлевских телепрограмм, которые транслировались 1 октября, даже критиковали решение президента России Владимира Путина аннексировать четыре украинские области, прежде чем обеспечить их административные границы или даже линию фронта, выражая сомнения в способности России когда-либо полностью оккупировать эти территории.
Кремлевские пропагандисты уже не скрывают своего разочарования проведением частичной мобилизации, часто обсуждая незаконную мобилизацию некоторых мужчин и отмечая такие проблемы, как алкоголизм среди свежемобилизованных сил. Некоторые, выступая в прямом эфире, выразили обеспокоенность тем, что мобилизация не создаст силы, необходимой для восстановления инициативы на поле боя, учитывая низкое качество российских резервов», — указывают эксперты ISW.
Аналитики института отмечают, что поражение вокруг у Лимана вызвало еще большее возмущение и негативные сообщения в российском информационном пространстве, чем отход из Киева, Змеиного острова или даже Харькова.
По данным ISW, то что транслируется в информационном пространстве РФ значительно расходится с заявлениями Кремля и Минобороны о том, что ситуация находится под контролем.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна