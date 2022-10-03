

«Грузинская мечта» представила стратегию по реализации судебной реформы

03.10.2022 13:10





Сегодня, 3 октября, «Грузинская мечта» представила план и стратегию по реализации судебной реформы.



Как сообщил во время презентации стратегии председатель Комитета парламента по правовым вопросам Анри Оханашвили, документ был разработан в рамках рабочей группы, созданной для реализации судебной реформы. В работе группы также приняли участие представители профессионального сообщества, а также Аппарата народного защитника Грузии. Также были получены дополнительные предложения от неправительственных организаций.



Однако, «Мечта» не поделилась с рекомендациями относительно Высшего совета юстиции.



«Такие предложения, озвученные в различных форматах, прежде всего, от отдельных политических партий, как, например, увеличение кворума, необходимого для принятия различных решений Высшим советом юстиции — т. н. удвоение двух третей и изменение порядка избрания председателей суда.



Все это несовместимо с Конституцией Грузии, (это) не основано на лучшей международной практике и в конечном итоге приведет к воспрепятствованию правосудию и неадекватным политическим процессам в суде», — заявил политик, отметив, что такие предложения приняты не будут.



В «Мечте» также перечислили список задач, решение которых по мнению партии, разрешило бы имеющиеся институциональные проблемы в системе общих судов Грузии:



1. Обеспечение оптимальной численности судей и должностных лиц судов для выполнения поставленных задач и обязанностей в разумные сроки и поддержания высокого качества их деятельности.



2. Сокращение потока дел в суде и решение проблемы загруженности суда, для чего необходимо способствовать развитию альтернативных способов разрешения споров, как в направлении арбитража, так и в (отношении) медиации.



3. Повышение качества обоснования судебных решений и дальнейшее содействие профессиональному развитию судей и работников суда.



4. Совершенствование механизмов внедрения подходов Европейского суда по правам человека.



5. Усиление социальных гарантий судей.



6. Усиление работы по обеспечению прозрачности правосудия.



7. Дальнейшее укрепление доверия к суду за счет повышения информированности населения и коммуникации с ним, совершенствования механизмов предотвращения дезинформации, направленной на дискредитацию суда.



8. Дальнейшее укрепление института суда присяжных.



9. Расширение практики использования электронных средств в судебных процессах.



10. Улучшение материально-технической и технологической базы, внедрение новых услуг.



11. Предоставление полностью адаптированной среды для лиц с ограниченными возможностями, а также создание соответствующей среды с максимальным учетом интересов ребенка.



12. Улучшение службы переводчиков, с целью обеспечения защиты права на справедливое судебное разбирательство.



13. Укрепление Высшей школы юстиции для регулярной подготовки соответствующего количества судей-стажеров, что необходимо для беспрепятственного проведения процесса назначения судей на должности судей с пожизненным сроком с 1 января 2025 года.



14. Целесообразно с учетом применимых норм Конституции Грузии, установить обязательство в регламенте Парламента провести слушания по кандидатуре в члены Совета на открытом заседании Комиссии в порядке избрания членов, не являющихся судьями Высшего совета юстиции.



15. Целесообразно уточнить и усовершенствовать отдельные вопросы, связанные с порядком избрания судей Высшего совета юстиции, с учетом действующих норм Конституции Грузии; В частности, целесообразно при избрании Конференцией судей Грузии судьи в члены Высшего совета юстиции предоставить кандидату в члены Совета возможность изложить свои взгляды на Конференции судей.



16. Конституционный суд Грузии в своем решении от 2019 года24 признал неконституционным нормативное содержание отдельных норм законодательства, исключающее обнародование в качестве публичной информации полных текстов судебных актов, полученных в результате открытого судебного заседания. Соответственно, целесообразно осуществить соответствующие законодательные изменения, которые обеспечат соответствие закона подходу, изложенному в этом решении Конституции Грузии и Конституционного суда.



Что касается судебной реформы, то в Парламенте создана рабочая группа в рамках реализации 12-пунктных рекомендаций Еврокомиссии. Наряду с «Грузинской мечтой» в ее работу была включена часть парламентской оппозиции и Аппарат народного защитника.



Представители «Справедливых выборов» (ISFED) и Ассоциации молодых юристов не участвовали в последних заседаниях рабочей группы, так как «Мечта» не допустила ISFED к участию в рабочих группах, созданных для реализации рекомендаций Европейской комиссии, включая группу, созданную в связи с выборами.



Как заявил заместитель Народного защитника Гиорги Бурджанадзе, рабочая группа по судебной реформе не приняла во внимание ни один из вопросов, обсуждавшихся в связи с реформой Высшего совета юстиции.



Посольство США также представило в парламент рекомендации по судебной реформе, одна из рекомендаций включала отмену существующего требования закона, согласно которому для избрания Конференцией судей члена Высшего совета юстиции необходима поддержка не менее 2/3 присутствующих на конференции членов.



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