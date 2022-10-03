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Паата Манджгаладзе: «Грузинская мечта» принимает репрессивный закон
03.10.2022 13:48
«Грузинская мечта» принимает репрессивный закон - парламент Иванишвили определяет, кто будет олигархом», - заявил журналистам депутат «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе.
По его словам, реально единственное в Грузии лицо, которое соответствует критериям олигарха, это Бидзина Иванишвили.
««Грузинская мечта» принимает закон, который будет использовать для репрессий лидеров оппозиции и финансирующих ее. Это репрессивный закон, когда прикрываясь украинской моделью, принимаешь закон и парламент определяет, кто будет олигархом, представляете?! Большинство «Грузинской мечты» определяет, кто будет олигархом. Бадри Джапаридзе так изгнали из парламента, даже не спросили, в чем его обвиняли, именно так человека объявят олигархом. Над чем мы работали, так это то, что для того, чтобы объявить человека олигархом, он должен удовлетворять как минимум 2 критериям - обладание крупной суммой денег и факт нахождения на высоких постах связанных с ним лиц, т.е., нахождение на высоких постах лиц, работающих в его компаниях. Этим критериям удовлетворяет только Бидзина Иванишвили, у остальных из оппозиции сколько бы денег ни было, ни у кого нет ни одного человека на высокой должности», - сказал Манджгаладзе.
На вопрос, насколько возможно, что оппозиция зарегистрирует собственный законопроект о деолигархизации в качестве альтернативы закону большинства, Манджгаладзе отвечает, что в условиях отсутствия справедливого суда любой закон может быть использован властью для репрессий.
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