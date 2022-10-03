

Адвокат просит допустить к Саакашвили врача из США

03.10.2022 14:06





Американский адвокат Михаила Саакашвили просит дать американскому врачу разрешение войти к бывшему президенту Грузии.



Как заявил журналистам американский адвокат Саакашвили Массимо Данджело в клинике «Вивамед», для получения разрешения они также работают с посольствами США и Украины.



«Мы работаем с посольством США, с посольством Украины. У нас есть врач Джеймс Кобб, который получил Нобелевскую премию, который находится здесь и ждет посещения Саакашвили, но у нас пока нет согласия на то, чтобы он зашел навестить президента Саакашвили. Впервые в истории Грузии происходит так, что у нас победитель Нобелевской премии мира, чтобы посетить пациента, и его до сих пор не впускают. Мы работаем, чтобы получить согласие, чтобы доктор Кобб зашел и оценил состояние президента Саакашвили. Мы работаем изо всех сил каждый день, чтобы суметь сделать это.



Мы должны позволить доктору Коббу посетить президента Саакашвили. Нам нужно сделать больше дел. Как я уже сказал, мы сегодня здесь и говорим с посольством США, а также с посольством Украины, чтобы ускорить этот процесс», — отметил адвокат.



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