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Мегрелишвили: Принятие закона о деолигархизации в такой стране, как наша, может нанести вред
03.10.2022 15:06
«Существуют небольшое недоразумение в связи с законопроектом о деолигархизации. Этот вопрос нас не касается в том смысле, в каком он касался Украины. У нас совсем другая проблема — проблема зависимости вертикали от одного человека в системе, и финансовое положение этого человека тут ни при чем», — заявил один из лидеров «Гирчи» Вахтанг Мегрелишвили.
По его словам, принятие закона о деолигархизации в такой стране, как наша, где у нас нет государственных институтов, может нанести вред.
«Важно открыто сказать, в чем наша проблема. Этот конкретный закон ограничивает права человека, и он не поможет нам стать европейской страной, а наоборот — принятие законодательства подобного типа в такой стране, как наша, в которой у нас нет верховенства закона, нет институтов и т.д., может нанести только вред. Нам придется объяснять, что закон о деолигархизации не имеет ничего общего с интеграцией страны в Евросоюз. В рекомендациях было потому написано, что речь идет об Иванишвили, который единолично может управлять правящей политической силой, но он не является олигархом в том смысле, в каком это представлено в украинском законодательстве, это вообще не касается Бидзины Иванишвили. Если мы действительно хотим решить политическую проблему и чтобы у европейцев не было вопросов, тогда Бидзина Иванишвили должен вернуться в публичную политику», — сказал Мегрелишвили.
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