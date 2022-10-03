|
|
|
Михаила Саакашвили навестил американский адвокат
03.10.2022 15:07
Михаила Саакашвили посетил американский адвокат Массимо Данджело, который заявил после выхода из клиники «Вивамед», что к экс-президенту до сих пор не допустили врача Джеймса Кобба, который специально приехал из США.
По словам адвоката Михаила Саакашвили Шалвы Хачапуридзе, в ближайшие дни в Грузию прибудут эксперты, которые подключатся к делу Саакашвили.
«В принципе экспертная работа с господином Саакашвили будет завершена на этой неделе или в начале этой недели. Будем ждать их письменной документации, которая также будет в очень сжатые сроки, потому что эти специалисты в основном знакомы с материалами дела и историей его болезни. Единственной их просьбой и требованием было то, чтобы лично встретиться и осмотреть больного. Документы почти готовы», — сказал Шалва Хачапуридзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна