

Михаила Саакашвили навестил американский адвокат

03.10.2022 15:07





Михаила Саакашвили посетил американский адвокат Массимо Данджело, который заявил после выхода из клиники «Вивамед», что к экс-президенту до сих пор не допустили врача Джеймса Кобба, который специально приехал из США.



По словам адвоката Михаила Саакашвили Шалвы Хачапуридзе, в ближайшие дни в Грузию прибудут эксперты, которые подключатся к делу Саакашвили.



«В принципе экспертная работа с господином Саакашвили будет завершена на этой неделе или в начале этой недели. Будем ждать их письменной документации, которая также будет в очень сжатые сроки, потому что эти специалисты в основном знакомы с материалами дела и историей его болезни. Единственной их просьбой и требованием было то, чтобы лично встретиться и осмотреть больного. Документы почти готовы», — сказал Шалва Хачапуридзе.



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