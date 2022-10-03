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Литва высылает временного поверенного РФ


03.10.2022   15:13


Литва объявила персоной нон грата временного поверенного в делах РФ Сергея Рябоконя. Об этом сообщили в МИД Литвы.

3 октября Литва вызвала представителя посольства РФ в МИД и передала ноту, в которой Рябоконя объявляют нежелательным лицом и дают ему 5 дней для того, чтобы покинуть страну.

"Литва приняла такое решение ввиду того, что, по информации от компетентных органов, последние действия и заявления Рябоконя несовместимы с его дипломатическим статусом, могут считаться вмешательством во внутренние дела принимающей страны и, соответственно, являются нарушением Венской конвенции о дипломатических отношениях", - объясняет Вильнюс.

Кроме того, РФ выразили протест в связи с противоправной аннексией оккупированных территорий Украины.

Напомним, в связи с войной РФ против Украины еще в апреле Литва приняла решение о высылке посла РФ в Вильнюсе Алексея Исакова и сотрудников генерального консульства в Клайпеде, закрытие российского диппредставительства в портовом городе и снижение дипломатического представительства между Литвой и Россией до уровня временных поверенных в деле. Четверо сотрудников посольства России также были высланы за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом.

В ответ Москва также выслала литовских дипломатов и закрыла консульство в Санкт-Петербурге.

В мае Литва отозвала своего посла из России. Кроме того, посольство РФ в Вильнюсе "переселили" на улицу Героев Украины.

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